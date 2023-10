Fotostrecke Aktionstag Goldener Oktober in Saarburg

Goldener Oktober 2023 in Saarburg Zum 25jährigen Jubiläum gab es auf dem Aktionstag "Goldener Oktober" in Saarburg auch viel Neues zu entdecken. Neben dem Bauern- und Kunsthandwerkermarkt mit rund 50 Ständen hatten auch die Saarburger Geschäfte ihre Türen an diesem Sonntag geöffnet. Bei schönstem Wetter fand zahlreiche Besucher ihren Weg nach Saarburg.