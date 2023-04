Tom Cartus ist Graffiti-Künstler und Soziolpädaoge. In seiner Arbeit will er jungen Menschen das Graffitisprühen näherbringen. Er klärt aber auch über Legalität und Illegalität auf. Hier sprüht er gerade ein neues "Piece" an eine der 11 legalen Graffitiflächen in Trier beim Nordbad.