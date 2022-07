Günther Jauchs Weingut "Von Othegraven rockt"Erlesene Rieslinge, feine Speisen, dazu Bilderbuch-Ambiente und beste musikalische Unterhaltung mit der Regio-Band "Akku-Stikk": Am vergangenen Freitag (15. Juli 2022) kamen 1000 Besucher in das Weingut des beliebten Fernsehmoderators, Günther Jauch, nach Kanzem um dabeizusein beim erstmals veranstalteten "Von Othegraven rockt". Was auch gut ankam: Der Prominente mitten unter den Menschen. Foto Ludwig HoffErlesene Rieslinge, feine Speisen, dazu Bilderbuch-Ambiente und beste musikalische Unterhaltung mit der Band Akku-Stikk: Am Freitag kamen 1000 Besucher in das Weingut des beliebten Fernsehmoderators Günther Jauch nach Kanzem.