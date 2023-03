Das „Hallefasten“ zog am Samstagabend tausende Karnevalsfreunde ins luxemburgische Wasserbillig. Traditionell findet das Fest zur Hälfte der Fastenzeit statt und wurde wie in jedem Jahr mit einem großen Karnevalsumzug gefeiert, an dem sich mehr als 50 Gruppen beteiligten. Farbenfrohe Fuß- und Musikgruppen sowie beleuchtete Prunkwagen zogen durch den abgesperrten Stadtkern.