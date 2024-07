Filme und Kulissen rund um Eifel, Mosel und Trier Auf nach Schabbach, Hengasch, Moselbrück & Co.

Mord mit Aussicht Die ARD-Krimi-Serie „Mord mit Aussicht“ spielt in dem fiktiven Ort „Hengasch“ im ebenfalls fiktiven Kreis „Liebernich“ in der Eifel. In drei Staffeln spielten Caroline Peters, Bjarne Mädel und Meike Droste die Hauptrollen. Seit 2022 ermitteln unter demselben Titel Katharina Wackernagel (Mitte), Sebastian Schwarz und Eva Bühnen weiter. Die fünfte Staffel lief im Frühjahr in der ARD und wurde in Köln und Umgebung gedreht.