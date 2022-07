Sonntag beim Heimat- und Weinfest in Konz Der Sonntag steht tagsüber ganz im Zeichen der Blasmusik und Kinder-Aktionen, zudem lockt die Old- und Youngtimer-Präsentation mit blechgewordnen Träumen die Schaulustigen in Massen auf den Möbel-Martin-Parkplatz. (TV-Fotos: Dirk Tenbrock)