Das Heimat- und Weinfest in Konz lockte am Freitagabend viele tausend Besucher in die Saar-Mosel-Stadt. Nach langer Coronapause gaben die Konzer beim Feiern richtig Vollgas. Am Eröffnungstag waren auch Weinmajestäten anderer Regionen geladen. Neben dem traditionellen Feuerwerk rundeten Musik- und Tanzdarbietungen das Programm ab.