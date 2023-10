Einzelhandel „Heimatshoppen“ zum verkaufsoffenen Sonntag in Gerolstein

Bei schönem Spätsommerwetter herrschte beim „Heimatshoppen“ am Sonntag in Gerolstein schon früh Hochbetrieb. Ob Schuh- und Herbstmode in warmen Farben, Neuerungen im Bereich Technik, Leckereien aus regionalen Spezialitäten oder einfach ein schmackhaftes Eis: Viele Besucher freuten sich auf einen entspannten Einkauf. In Cafés und Gaststätten brauchte man schon etwas Glück, um noch einen freien Platz zu ergattern. Gewerbetreibende, Händler und Gastronomen äußerten sich sehr zufrieden.