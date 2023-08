Fotostrecke Heinz Rudolf Kunzes erstes Konzert in der Region

Umjubeltes Konzert an der alten Kaserne in Saarburg Darauf mussten die Fans 40 Jahre warten: Am Samstagabend hat der Dichter und Musiker Heinz Rudolf Kunze ("Dein ist mein ganzes Herz") vor 500 begeisterten Zuschauern ein Konzert gegeben, das seine alten und neuen Lieder mit eindringlichen, politischen Moderationen, Poesie, Lyrik und Botschaften verband. Ironie, Witz und meinungsstarke Aussagen mischten sich mit privaten Eindrücken zu einem gefeierten Gesamtkunstwerk. (Foto: Dirk Tenbrock)