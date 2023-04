Fotostrecke Helmut Lotti mit italienischen Balladen in der Europahalle

Belgischer Crossover- und Pop-Tenor in Begleitung des „The Golden Symphonic Orchestra“ live in Trier Jede Menge Rosen gab es am Abend für Helmut Lotti von weiblichen Fans aus dem Trierer Publikum. Etwas mehr als 600 Besucher hatten sich aufgemacht, um den bekannten belgischen Crossover- und Pop-Tenor in Begleitung von „The Golden Symphonic Orchestra“ live in der Trierer Europahalle zu erleben. Gleich zwei unterschiedliche Konzertprogramme bot er an diesem Abend in zwei jeweils rund einstündigen Live-Shows. Neben einem Best Of seiner Karriere samt vieler Song-Favoriten stellte er in der ersten Hälfte des stimmungsvollen Konzerts Auszüge des aktuellen Albums „Italian Songbook“ vor.