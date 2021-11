Landwirt David Engel steht in seinem Prototypen-Stall. Mit einem selbst entwickelten Drainagesystem will der Hetzerather die Stallhaltung revolutionieren. Dafür hat er Patente angemeldet. Mit einem selbstentwickelten Drainagesystem will er Einstreu sparen, klimaschädliche Emmissionen in der Rinderhaltung reduzieren und insbesondere das Leben der Tiere im Stall aufwerten. Enge Liegeboxen zwischen Metallstreben oder blanke Betonböden wie in konventionellen Ställen sieht man in Engels neuem Stallsystem nicht mehr.