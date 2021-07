Hetzerath und Esch am Tag nach dem Hochwasser

Am Tag nach dem Hochwasser waren die Betroffenen vor allem am Aufräumen und verschafften sich einen Überblick über die Schäden. In Hetzerath war die Ortsmitte sehr stark betroffen. Dort sind bei einigen die Heizungen beschädigt oder kaputt. In einer Wohnung stand das Wasser Innen bis unter die Fenster. Der Hauseigentümer müsste seine die Scheibe seiner Haustür von Innen zerschlagen, damit das Wasser raus konnte. Bei anderen lief das Wasser zu den Kellerfenstern rein. Sandsäcke konnten weitere Schäden verhindern.

In Esch stand der Biergarten unter Wasser, die Schäden dort sind aber nicht gravierend. In angrenzenden Häusern stehen Keller unter Wasser.