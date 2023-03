Wo Pralinen und Törtchen auf der Zunge zergehen Süß & edel: Die Kreationen des neuen Café im Stadtpalais in Bernkastel-Kues

Süße Verführungen bietet Larissa Remy jetzt im Café im Stadtpalais in Bernkastel-Kues an. Der TV hat vor der offiziellen Eröffnung am Sonntag, 19. März, geschnuppert: an Birne-Wein-Torte, Tartelettes und Törtchen, Pralinen und Schokoladen. Besondere Hingucker sind die Blumentöpfe aus Schokolade, mit Salbei-Mousse, Mandel-Crumble und Rhabarberkern – oder die Körbchen mit Passionsfrucht und flüssigem Mangokern. Oder dürfen es High Heels aus Schokolade sein?