Hochmoselübergang: Die Dauer des Baus

Die Brücke ist ein Abschnitt des Neubaus der B 50, die die A 60 in der Eifel an den Hunsrück anschließt. Das Projekt beginnt bei Platten in der Wittlicher Senke und endet bei Kommen an der Grenze des Landkreises Bernkastel-Wittlich im Hunsrück. Gebaut wurde von August 2011 bis November 2019. Geologisch betrachtet war der Eifelhang besonders problematisch. Dort mussten Pfeiler besonders tief am Steilhang gegründet werden, der ein Gefälle von bis zu 30 Grad aufweist. Weniger schwierig war der Bau am Osthang im Hunsrück, der aus Hunsrückschiefer besteht.