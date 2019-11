Die größte Brückenbaustelle Europas ist bald Geschichte: Am Donnerstag, 21. November, wird der Hochmoselübergang offiziell für den Verkehr freigegeben. Wer das feiern will, kann am Samstag, 16. November, ab 10 Uhr beim Bürgerfest auf der Hochmoselbrücke in luftiger Höhe auf die neue Straße anstoßen, die die Nordseehäfen Rotterdam und Antwerpen mit dem Rhein-Main-Gebiet verbindet. Der Hochmoselübergang ist eines der Lieblingsmotive unseres fliegenden Fotografen Bernhard Heller. Nicht nur wegen der imposanten Flussschleife zwischen Zeltingen-Rachtig (rechts im Bild) und Ürzig (links unten). Aus der Luft offenbart sich gleich, welchen Zweck das Bauprojekt der Superlative erfüllt: Es verbindet Eifel und Hunsrück miteinander. Bald können Autofahrer das Moseltal in 160 Metern Höhe nach nur einer Minute hinter sich lassen. Ursprünglich sollte die neue Verbindung bereits 2016 fertig werden. Mit drei Jahren Verzögerung und einer Kostensteigerung von mehr als 150 Millionen Euro wird das umstrittene Großprojekt nun nach zehn Jahren Bauzeit abgeschlossen. Nach bisherigen Angaben liegen die Gesamtkosten bei 483 Millionen Euro. Dieses Foto und viele weitere Luftbilder aus der Region gibt es im Volksfreund-Online-Shop zu kaufen unter www.meine-einkaufswelten.com ⇥Texte: Katharina de Mos