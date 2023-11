Messen und Märkte Hochzeitsmesse Mittelmosel im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues

Bei der Hochzeitsmesse Mittelmosel präsentierten 22 Aussteller aus der Region alles, was die Herzen angehender Brautpaare höher schlagen ließ. Im Zylinderhaus in Bernkastel-Kues gab es neben Brautmoden, fotografischen Angeboten, Schmuck und Kulinarik auch einen ganz neuen Trend zu entdecken: Der „Frische-Flitzer“ gestaltet in optisch aufwendiger Weise Obst- und Rohkostbuffets. Melonenbowls und aus Obst geschnitzte kleine Dinosaurier unterstützen den Trend, auf einer Hochzeit auch einmal gesund zu naschen. Für mehr Nachhaltigkeit sorgt optisch ansprechende Second-Hand-Brautmode.