Messen und Märkte Hof- und Scheunenflohmarkt in Kröv

Zwei Tage lang verwandelte sich Kröv in einen großen Flohmarkt. An jeder Ecke, in allen Gassen, Straßen, Scheunen, Garagen, Höfen und Plätzen wurden alte Schätze angeboten: Baby- und Kinderkleidung, Kinderwagen, Hochstühle und Autokindersitze – ein Paradies für (werdende) Eltern und Kinder. Aber auch Spielzeug für jedes Alter, Dekoartikel, Geschirr, Bilder, Bücher, Küchengeräte, Fahrräder, Möbel, Schallplatten, Sportgeräte und vieles mehr. Der Ort lud bei strahlendem Sonnenschein zu einem Bummel der ganz besonderen Art ein.