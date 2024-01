In Gerolstein erinnert man an die Opfer des Nazi-Völkermords Holocaust-Gedenkveranstaltung zum Tag der Befreiung von Auschwitz

In Gerolstein erinnert man an die 500.000 Sinti und Roma, die dem rassistischen Völkermord der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. Markus Reinhardt und seine Frau Krystina Vajda präsentierten Video-Interviews von Zeitzeugen, Kompositionen und Gedichte, die in Zusammenarbeit mit dem NS-Dokumentationszentrum in Köln entstanden sind. Das Ensemble der Musiker Markus Reinhardt (Violine), Janko Wiegand (Gitarre) , Jungeli Albrecht (Kontrabass) und Krystina Vajda (Stimme) zeigten, wie vielfältig und offen Zigeunermusik (insbesondere die der kölschen Sinti) sein kann.