„... sehr darüber, nach längerer Abwesenheit wieder zu Besuch in Trier zu sein und ehemalige Wegbegleiter zu treffen. Ich hoffe, in zwei Jahren wieder hierher kommen zu können.“

Yu Takahashi (44), Fukushima, hat an der Uni Trier über den Schriftsteller und Autoren Novalis promoviert und war dort zwei Jahre lang als Japanisch-Dozent tätig. Seine Trier-Stippvisite kombiniert er mit der Teilnahme am derzeit laufenden Kongress zu Novalis‘ 250. Geburtstag in Halle/Saale. ⇥ (rm.)