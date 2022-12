Fackelschwimmer sind Publikumsmagnet beim Weihnachtsmarkt in Bernkastel-Kues In den Fluten der acht Grad kalten Mosel waren gegen 17.30 Uhr die ersten Taucher mit ihren roten Zipfelmützen und brennenden Fackeln schon von weitem zu erkennen. Anderthalb Kilometer mussten sie sich durch das kalte Wasser kämpfen. Am Brückenkopf stiegen sie nach und nach unter großem Beifall und Medieninteresse aus dem Wasser. Hier warteten bereits heißer Glühwein und Würstchen auf die die bestens gelaunten Kaltwassertaucher, die sich anschließend unter die zahlreichen Besucher des Bernkasteler Weihnachtsmarktes mischten. Der Nikolaus verteilte schokoladige Geschenke an die sehnsüchtig wartenden Kinder.