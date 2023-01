Zinsen für den Bankkredit

Nicht nur der Preis der Immobilie selbst ist ausschlaggebend. Auch der Zinssatz, zu dem sich Käufer das Geld für die Immobilie von der Bank leihen, bestimmt, wie viel der Käufer für sein Projekt am Ende bezahlen muss. Der Zinssatz, zu dem die Bank dem Käufer Geld leiht, ist der Sollzins. Der effektive Jahreszins ist der Zinssatz, den man inklusive Verwaltungsgebühren oder anderer Leistungen an das Kreditinstitut zurückzahlt. Laut Baufi24 lag der übliche Zinssatz im Februar 2022 bei etwa einem Prozent. Seit Januar 2022 steigt der Zinssatz kontinuierlich an. Aktuell liegt er zwischen 3,4 und über 4 Prozent. Das wirkt sich auf die Höhe der Gesamtkosten aus. Die Banken berechnen den Kunden oft einen individuellen Zinssatz.