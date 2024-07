Festival in Luxemburg Impressionen vom Siren’s Call (Fotos)

Eine Enttäuschung bot der Abend aber noch - jedenfalls für alle, die wegen Kim Gordon gekommen waren: Die langjährige Bassistin von Sonic Youth sagte ihren im Melusina geplanten Auftritt kurzfristig ab. Am Sonntagabend trat sie beim legendären Glastonbury-Festival auf. Warum sie nicht in Luxemburg auftreten konnte (wohlgemerkt: in einem Club, nicht auf der Open-Air-Bühne!), das blieb sie den Fans auch nach einigen Social-Media-Nachfragen schuldig. Die Veranstalter teilten am Montag mit, dass die Crew von Kim Gordon weniger als eine Stunde vor dem geplanten Auftritt (23.15 Uhr) mitgeteilt habe, dass sie eine frühere Fähre nach England nehmen würde - und somit der Auftritt ausfalle.