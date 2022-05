Int. Tag der Familie Zum internationalen Tag der Familie kamen bereits am frühen Vormittag zahlreiche Eltern mit ihren Kindern auf das Veranstaltungsgelände am Kinopalast Wittich. Für Spiel und Spaß sorgten zahlreiche Stände, an denen Gebastelt werden konnte, aber auch Geschicklichkeit gefragt war.