Ca. 50 Personen besuchten auf einem Rundgang in Konz im Rahmen der Interkulturellen Woche fünf Stationen, die im Zusammenhang mit Migration nach Konz oder von Konz weg stehen. An den Stationen wurden Kurzvorträge gehalten, in denen geschichtliche Umstände geschildert und die betreffenden Personen vorgestellt wurden.