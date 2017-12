Konz (cmk) Ein Jahrhundertprojekt wird vollendet: Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit ist die Könener Ortsumgehung, die B 51 neu fertig geworden. Zur Einweihungsfeier im August sind 300 Besucher gekommen – darunter etliche Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich 16 Jahre lang für den Bau der Umgehungsstraße eingesetzt hat. Nach der Freigabe der 24 Millionen Euro teuren Strecke ist im Konzer Stadtteil Könen deutlich weniger Verkehr unterwegs. Die Fahrt von Trier nach Tawern oder Saarburg ist deutlich schneller geworden. Allerdings haben sich die Wasserliescher beklagt, dass nun mehr Autos im Wohngebiet Granahöhe unterwegs sind. ⇥TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter Konz (cmk) Ein Jahrhundertprojekt wird vollendet: Nach fünfeinhalb Jahren Bauzeit ist die Könener Ortsumgehung, die B 51 neu fertig geworden. Zur Einweihungsfeier im August sind 300 Besucher gekommen – darunter etliche Mitglieder der Bürgerinitiative, die sich 16 Jahre lang für den Bau der Umgehungsstraße eingesetzt hat. Nach der Freigabe der 24 Millionen Euro teuren Strecke ist im Konzer Stadtteil Könen deutlich weniger Verkehr unterwegs. Die Fahrt von Trier nach Tawern oder Saarburg ist deutlich schneller geworden. Allerdings haben sich die Wasserliescher beklagt, dass nun mehr Autos im Wohngebiet Granahöhe unterwegs sind. ⇥TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter weniger

Oberbillig/Mertert-Wasserbillig (cmk) Die Sankta Maria II bringt seit einigen Wochen Autos, Fußgänger und Radfahrer über die Obermosel zwischen Oberbillig und Wasserbillig. Die Elektrofähre ersetzt ihre Vorgängerin Sankta Maria. Die Dieselfähre ist inzwischen 50 Jahre alt. Ihre moderne Nachfolgerin hat 1,7 Millionen Euro gekostet. Die Gemeinden Oberbillig und Wasserbillig teilen sich die Kosten. Mehr als 600 000 Euro gab es aber auch von der EU aus einem Fördertopf für interregionale Zusammenarbeit. Das neue Elektroschiff ist nicht nur leiser als das alte, es soll jährlich 16 000 Liter Diesel einsparen. ⇥TV-Foto: Archiv/Christian Kremer

Konz (cmk) B 419 an der Obermosel, K 134 und Brunostraße in Karthaus: Zentrale Verkehrsachsen in der Stadt und der Verbandsgemeinde Konz sind oder waren wegen langwieriger Bauarbeiten gesperrt. Autofahrer mussten im vergangenen Jahr deshalb große Geduld mitbringen, wenn sie durch Konz fahren wollten. Staus gehörten vor allem im Berufsverkehr – zum Beispiel zwischen Konz und Trier oder Konz und Luxemburg – zum Alltag dazu. Umleitungen und Umwege ebenso. ⇥Foto: Archiv/Daniel Petry

Konz-Oberemmel (cmk) In einem Wochenendhausgebiet am Waldrand von Oberemmle ist im April ein Haus abgebrannt. Obwohl mehrere Feuerwehren versuchten, das Gebäude zu retten brennt es bis auf die Bodenplatte nieder. Der Sachschaden wird auf rund 200 000 Euro geschätzt. ⇥TV-Foto: Archiv/Florian Blaes

Konz-Könen (cmk/red) Ein 85-Jähriger aus Konz-Könen ist seit dem 5. November verschwunden. Er soll sein Wohnhaus verlassen haben, um spazieren zu gehen. Fast 200 Helfer von Polizei, Feuerwehren, Technischem Hilfsdienst und Rettungsdiensten suchen zwei Tage lang die gesamte Umgebung von Konz-Könen, vor allem das Waldgebiet am Segelflugplatz ab - erfolglos. Erst mehrere Wochen später wird die Leiche des Rentners moselabwärts an der Staustufe in Wintrich entdeckt. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei derzeit aus.

Konz (cmk) Zimmermann Amadou Konate liest den Richtspruch vor, denn der Landesverband des Deutschen Roten Kreuzes baut ein neues Seniorenheim im Klosterpark in Karthaus. Im August wurde das Richtfest an dem 9,4 Millionen Euro teuren Komplex gefeiert. Bis zum Herbst 2018 will das DRK 85 moderne Heimplätze in dem Gebäude schaffen. ⇥TV-Foto: Archiv/Christian Kremer

Konz (cmk) 2017 war das Jahr der Personalrochaden in Konz. Bürgermeister Karl-Heinz Frieden (CDU) hat sein Amt niedergelegt, und wird nun Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Gemeinde- und Städtebunds. Joachim Weber (CDU), bisher hauptamtlicher Beigeordneter der Verbandsgemeinde Konz, ist nun Bürgermeister. Wer Beigeordneter wird, entscheidet der VG-Rat im Januar. Zur Auswahl stehen drei Kandidaten: Guido Wacht (CDU), Christian Mews (SPD) und Egbert Dederichs (FWG). Auch in der Stadt Konz gab es Wechsel. Weber ist nun auch dort Bürgermeister. Als erster Beigeordneter ist Manfred Wischnewski (CDU) nach 33 Jahren zurückgetreten. Sein Nachfolger ist Bernhard Marx (CDU).

Föhren (har) Die Ballonfiesta in Föhren ist seit jeher ein eher wetterabhängiges Geschäft. Richtig gut zur Geltung kommen die Ballone natürlich bei sonnigem Wetter und an klaren Abenden. In diesem Jahr konnten frühe Zuschauer einen traumhaften Start der Gefährte im Morgenebel erleben. ⇥Foto: Archiv/Andrea Welter

Waldrach (har) Die Verbandsgemeinde Ruwer hat eine neue Bürgermeisterin: Stephanie Nickels (CDU). Sie tritt die Nachfolge von Bernhrad Busch an, der krankheitsbedingt das Amt aufgegeben hatte. Im Herbst wird diesem vom Verwaltungsgericht Trier die Pension gestrichen.⇥Foto: Archiv/Helmut Thewalt

Waldrach (alf) Nach 32 Jahren kommt die Moselweinkönigin wieder von der Ruwer: Kathrin Hegner aus Waldrach wird im September in der Europahalle in Trier gewählt. Sie setzte sich gegen vier Mitbewerberinnen durch. Ihr Heimatdorf richtete am 6. Oktober zu Ehren von Kathrin ein Fest aus. ⇥TV-Foto: Archiv/Friedemann Vetter

Schöndorf (alf) Sie sind die ersten Fahrgäste im neuen Bürgerbus: Pauline Becker, Martha Michels und Maria Fass (von links) aus Holzerath. Der Bürgerbus ist immer dienstags und donnerstags in den fünf Gemeinden Bonerath, Hinzenburg, Holzerath, Ollmuth und Schöndorf unterwegs. ⇥TV-Foto: Archiv/Albert Follmann

Leiwen Darüber haben nicht nur viele Leiwener geschmunzelt. In der Hexennacht wird in Leiwen in einem Weinberg der Lage Leiwener Laurentiusberg der Schriftzug Hollywood angebracht. Folgerichtig heißt das Motto des Weinfests im Sommer dann auch „Hollywood in Leiwen".

Langsur (har) Viele Jahre hat eine Holzbrücke Metzdorf und Moersdorf verbunden. Im Sommer wurde die nicht mehr standsichere Konstruktion abgebaut. Dafür musste auf luxemburgischer Seite eine Nationalstraße gesperrt werden. 2018 soll eine Metallbrücke über die Sauer geschlagen werden.

Schweich (har) Mehrere Millionen Euro hat der Kreis in den Aufbau des Stefan-Andres-Gymnasiums in Schweich investiert. Seit der Fertigstellung gibt es immer wieder Probleme mit nächtlichem Vandalismus. Nun soll für mehr als 100 000 Euro ein Zaun um das Gelände gebaut werden. Unter anderem im Kreistag gibt es Stimmen, die das für einen Fehler halten. Stattdessen wird ein Haus der Jugend gefordert, wie es beispielsweise in Konz gibt. Dieser Wunsch nach einem Treffpunkt für junge Menschen ist nicht neu. In den vergangenen Jahren hatten sich beispielsweise alle Bewerber um das Amt des Stadtbürgermeisters für solch ein Haus der Jugend ausgesprochen. Passiert ist bisher nichts.

Kell am See/Hermeskeil: Die Verbandsgemeinde-Tierschau in Kell am See lockt Ende August wieder Tausende Besucher auf die Wiesen am Sportplatz. Den Titel der schönsten Milchkuh „Miss Hochwald" erkämpft sich diesmal Baileys aus Damflos - hier mit ihrer Besitzerin Nadine Hemmes (Bild links). Groß gefeiert wird im Juli neun Tage lang beim Hermeskeiler Stadtfest. Neben Kirmes und Livekonzerten steht erstmals ein Skatturnier auf dem Programm, an dem sich knapp 50 Spieler beteiligen. Mit dabei sind (von links): Jörg Schäfer (Grimburg), Jürgen Haack (Malborn), Werner Annen (Zerf) und Alexander Andres (Gusenburg).

Hermeskeil: Die Glocken der Martinuskirche schweigen im Sommer - vier Monate lang. Denn der marode Glockenstuhl und mit ihm die vier alten Stahlglocken werden ausgetauscht. Im August hebt ein Kran fünf neue Bronzeglocken in den Turm. Sie stammen aus Saarbrücken und sind eine Spende an die Pfarrei Sankt Franziskus.

Gusenburg: Ein historischer Markt ist der Höhepunkt des fünftägigen Festes, mit dem die Gusenburger den 550. Geburtstag ihres Dorfes feiern. An Fronleichnam ziehen Gaukler, Spielleute und Schwertkämpfer durch den Ort. 3000 Besucher kommen zum mittelalterlichen Spektakel, bei dem sich auch Vereine und Bürger einbringen.

Hermeskeil: Auf diesem Bild von 2010 überreicht der erste Beigeordnete Hartmut Heck (rechts) die Ernennungsurkunde an Michael Hülpes. Der Bürgermeister der VG Hermeskeil scheidet im März 2018 aus dem Amt. Heck wird für ihn übernehmen, aber nur übergangsweise. Ein neuer Bürgermeister wird erst 2019 gewählt, wenn klar ist, um wie viele Orte die VG durch die Gebietsreform gewachsen ist.

Kell am See Die Verbandsgemeinde Kell wird es nach 2019 nicht mehr geben. Das ganze Jahr über haben Vertreter der VG mit Kollegen aus Saarburg über einen Zusammenschluss der beiden Kommunen verhandelt. Inzwischen scheint die Hochzeit so gut wie sicher. Eine Mehrheit der politischen Gremien hat der Fusion bereits zugestimmt. Die restlichen Abstimmungen folgen Anfang 2018. Dann entscheidet der Landtag in Mainz, ob er den freiwilligen Zusammenschluss billigt.

Kell am See Die Bewohner der Ortsgemeinde Kell haben am 26. März die Wahl: Sie entscheiden mit großer Mehrheit, dass sie Fusionsverhandlungen ihrer Verbandsgemeinde mit der VG Saarburg wollen und keinen Wechsel in eine neue VG Hochwald. Letzteres ist das Ziel einer Bürgerinitiative, die somit scheitert.

Hentern/Lampaden Bei einem VG-weiten Bürgerentscheid befürwortet eine Mehrheit der Abstimmungsteilnehmer das neue Schulkonzept der Verbandsgemeinde Kell. Als Folge wird die Grundschule in Hentern im Sommer geschlossen - trotz heftiger Proteste der Betroffenen. Die Kinder besuchen seit August die Zerfer Schule.

Hermeskeil Das neue Konzept der Howa-Gewerbeschau trifft offenbar den Geschmack der Hochwälder. 15 000 Besucher strömen am 8./9. April auf das Gelände an der Hochwaldhalle, um sich bei Handwerk und Dienstleistern umzuschauen. Der Hochwald Gewerbe Verband ist erstmals selbst Organisator der Messe.

Das Projekt Saarburg-Terrassen, das auf dem Gelände der ehemaligen Kaserne de Lattre in Beurig geplant ist, wurde in das Bundesförderprogramm Nationale Projekte des Städtebaus aufgenommen. In dem Programm sind Städte wie Münster, Hamburg und Berlin vertreten. In einem ersten Schritt wird Saarburg mit 430 000 Euro gefördert. Stadtbürgermeister Jürgen Dixius rechnet damit, dass der Rest der ursprünglich vorgeschlagenen 3,5 Millionen Euro später kommt. Bei den Saarburg-Terrassen sind rund um den Exerzierplatz Mehrgenerationenwohnen, Wohnen im Alter und Wohnraum für junge Fam

Dreieinhalb Jahre lang hat die Sanierung der Freudenburger Ortsdurchfahrt Einwohner und Gewerbetreibende Nerven und Geld gekostet. Ein Munitionsfund und zusätzliche Kanalanschlüsse waren Gründe, warum sich die 3,6 Millionen Euro teuren Arbeiten hingezogen haben. Zum Ende wurde ein Fest gefeiert. Dreieinhalb Jahre lang hat die Sanierung der Freudenburger Ortsdurchfahrt Einwohner und Gewerbetreibende Nerven und Geld gekostet. Ein Munitionsfund und zusätzliche Kanalanschlüsse waren Gründe, warum sich die 3,6 Millionen Euro teuren Arbeiten hingezogen haben. Zum Ende wurde ein Fest gefeiert. weniger

Als einer von vier Orten im Land hat Ayl in der Hauptklasse des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Goldmedaille gewonnen. Die Jury lobte, dass die Gemeinde sanierungsbedürftige Gebäude gekauft hat, um stattdessen Wohnungen zu bauen. Ihr gefiel die sehr aktive Dorfgemeinschaft. Als einer von vier Orten im Land hat Ayl in der Hauptklasse des Wettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ eine Goldmedaille gewonnen. Die Jury lobte, dass die Gemeinde sanierungsbedürftige Gebäude gekauft hat, um stattdessen Wohnungen zu bauen. Ihr gefiel die sehr aktive Dorfgemeinschaft. weniger

Um 3.30 Uhr nachts haben Vertreter von Ausländerbehörde und Polizei eine in Saarburg integrierte Roma-Familie aus dem Schlaf gerissen, um sie nach Mazedonien abzuschieben. Das Vorgehen verursachte Empörung. Unterstützer haben eine Demo gegen die Abschiebung und Benefizkonzerte zur Unterstützung organisiert. Sie kämpfen für die Rückkehr der Familie, die verzweifelter ist denn je. Der Vater, Fatmir Memedov, hat kürzlich berichtet, dass er verfolgt und mit Schlagstöcken verprügelt wurde – vermutlich von der Polizeieinheit Alpha, der immer wieder Misshandlungen zugeschrieben werden. Laut Memedov hieß es: „Das war nur ein Willkommensgruß." Um 3.30 Uhr nachts haben Vertreter von Ausländerbehörde und Polizei eine in Saarburg integrierte Roma-Familie aus dem Schlaf gerissen, um sie nach Mazedonien abzuschieben. Das Vorgehen verursachte Empörung. Unterstützer haben eine Demo gegen die Abschiebung und Benefizkonzerte zur Unterstützung organisiert. Sie kämpfen für die Rückkehr der Familie, die verzweifelter ist denn je. Der Vater, Fatmir Memedov, hat kürzlich berichtet, dass er verfolgt und mit Schlagstöcken verprügelt wurde – vermutlich von der Polizeieinheit Alpha, der immer wieder Misshandlungen zugeschrieben werden. Laut Memedov hieß es: „Das war nur ein Willkommensgruß." weniger

Saarburg_ 26 Asylbewerber mussten weichen, als es im Juni in einer Lagerhalle auf dem Gelände der einstigen Famo-Kaserne brannte. 154 Kräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Drei Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Die Halle und die meisten dort untergestellten Hütten für den Christkindlmarkt wurden zerstört. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. Saarburg_ 26 Asylbewerber mussten weichen, als es im Juni in einer Lagerhalle auf dem Gelände der einstigen Famo-Kaserne brannte. 154 Kräfte waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Drei Menschen, darunter zwei Feuerwehrleute wurden bei dem Einsatz verletzt. Die Halle und die meisten dort untergestellten Hütten für den Christkindlmarkt wurden zerstört. Ursache war laut Polizei ein technischer Defekt. weniger

Im Juni ist der Viezomat in Fisch ans Netz gegangen. In dem Automaten gibt es neben Apfelwein Käse, Eier, Wurst und je nach Jahreszeit Würstchen, Äpfel oder Glühviez. Der Start ist laut Betreiber Armin Hunsicker gut gelaufen. Im Juli hat der Viezomat einen Bruder bekommen: einen Automaten in Beurig an der Metzgerei Thörnich. Im Juni ist der Viezomat in Fisch ans Netz gegangen. In dem Automaten gibt es neben Apfelwein Käse, Eier, Wurst und je nach Jahreszeit Würstchen, Äpfel oder Glühviez. Der Start ist laut Betreiber Armin Hunsicker gut gelaufen. Im Juli hat der Viezomat einen Bruder bekommen: einen Automaten in Beurig an der Metzgerei Thörnich. weniger

Das Kreiskrankenhaus in Saarburg soll für 66 Millionen Euro ausgebaut werden. Das Konzept steht, die Finanzierung noch nicht. Die Gesellschafterversammlung muss den Plänen auch noch zustimmen. Das Zentrum für Altersmedizin wurde 2017 bereits eingerichtet. In weiteren Schritten ist unter anderem geplant, das Seniorenzentrum neu zu bauen, ein Ärztehaus und eine Tiefgarage zu errichten. In der Nähe sind schulische Bauprojekte geplant: Das Gymnasium erhält einen neuen naturwissenschaftlichen Trakt, weil der alte marode ist. Zudem ist eine neue Sporthalle vorgesehen. Kreisausschuss und Kreistag müssen den Plänen noch zustimmen. Das Kreiskrankenhaus in Saarburg soll für 66 Millionen Euro ausgebaut werden. Das Konzept steht, die Finanzierung noch nicht. Die Gesellschafterversammlung muss den Plänen auch noch zustimmen. Das Zentrum für Altersmedizin wurde 2017 bereits eingerichtet. In weiteren Schritten ist unter anderem geplant, das Seniorenzentrum neu zu bauen, ein Ärztehaus und eine Tiefgarage zu errichten. In der Nähe sind schulische Bauprojekte geplant: Das Gymnasium erhält einen neuen naturwissenschaftlichen Trakt, weil der alte marode ist. Zudem ist eine neue Sporthalle vorgesehen. Kreisausschuss und Kreistag müssen den Plänen noch zustimmen. weniger

Die Gemeinden Wincheringen und Wormeldonge haben Ende Juni zum zweiten Brückenfest eingeladen. Das erste wurde zehn Jahre zuvor gefeiert. Trotz Regen war das mit europäischen Mitteln geförderte Fest gut besucht. Zum Programm gehörten Straßenkünstler, ein Kunsthandwerkermarkt, Weinstände und Musik. Ein Höhepunkt: der Auftritt des luxemburgischen Cellisten André Mergenthaler (im Bild). Die Gemeinden Wincheringen und Wormeldonge haben Ende Juni zum zweiten Brückenfest eingeladen. Das erste wurde zehn Jahre zuvor gefeiert. Trotz Regen war das mit europäischen Mitteln geförderte Fest gut besucht. Zum Programm gehörten Straßenkünstler, ein Kunsthandwerkermarkt, Weinstände und Musik. Ein Höhepunkt: der Auftritt des luxemburgischen Cellisten André Mergenthaler (im Bild). weniger