Neue Chefin für Polizeiinspektion

Daun (sts) Wachablösung bei der Polizeiinspektion Daun: Heike Steinmann tritt die Nachfolge von Alfred Haas an. Das Polizeipräsidium Trier nennt die neue Polizeichefin eine „Pionierin“, weil sie als erste Kriminalbeamtin eine PI im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wittlich leitet. Pionierin, das klingt, als betrete Heike Steinmann völliges Neuland, aber das ist es die für sie nicht. Nicht, was die Arbeit in einer PI angeht, war sie doch zuletzt drei Jahre stellvertretende Leiterin der Inspektion Bernkastel-Kues. Und auch geografisch ist ihr Arbeitsfeld kein völliges Neuland, ist sie doch nicht weit entfernt vom Kreis Vulkaneifel aufgewachsen: in Jammelshofen (VG Adenau) in der Nähe des Nürburgrings. Zuhause ist sie in Sehlem (Kreis Bernkastel-Wittlich).