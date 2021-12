Der Neue im Chefsessel: Thomas Scheppe hat Amt als Bürgermeister der Verbandsgemeinde Daun angetreten

Daun (sts) Ein neues Kapitel wird aufgeschlagen: Ein halbes Jahr, nachdem Werner Klöckner nach 26 Jahren an der Spitze der Verbandsgemeinde Daun aus gesundheitlichen Gründen in den Ruhestand gegangen ist, ist sein Nachfolger am 1. Februar ins Amt eingeführt worden: Thomas Scheppe – der wie sein Vorgänger mit CDU-Parteibuch ausgestattet ist– hat den Chefsessel im Rathaus in der Kreisstadt übernommen. Er hatte sich in einer Stichwahl ums Bürgermeisteramt gegen den SPD-Kreisvorsitzenden Jens Jenssen durchgesetzt. Einen großen Bahnhof zur Amtseinführung erlauben die Corona-Bestimmungen Anfang des Jahres nicht, so fällt die Zeremonie, was die Zahl der Beteiligten angeht, überschaubar aus. Weit laufen muss der neue Bürgermeister an diesem für ihn besonderen Tag nicht, findet die Amtseinführung doch in der Lehwaldhalle in seinem Wohnort Darscheid statt.