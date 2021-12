Riesen-Bedarf trotz Bitburgs Bauboom

Bitburg (de) Als die Bauarbeiten für das Mehrfamilienhaus „Limbourgs Hof“ am Rautenberg in Bitburg im Frühjahr abgeschlossen werden, sind die 16 Wohnungen längst verkauft. Die Nachfrage nach Wohnraum in Bitburg ist ungebrochen hoch. Auch beim Wohnpark Maximin, wo 48 Einheiten in drei Gebäuden entstehen, ist alles verkauft, obgleich die Bauarbeiten noch laufen. Ob zum Kauf oder zur Miete – auch ein Blick in die Immobilienportale zeigt: Der Markt ist angespannt in Bitburg. Ob es um Häuser oder Wohnungen geht: Die Nachfrage übersteigt das Angebot um Längen, was auch Immobilienmakler bestätigen. Die Stadt treibt das Bebauungsplanverfahren für das mit rund 50 Grundstücken größte Neubaugebiet „Auf Messenhöh’“ voran. Doch bis das erschlossen ist, dauert es noch. ⇥Foto: TV-Archiv/Bernhard Heller