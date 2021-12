Rodeln unter Polizei-Aufsicht

Hilscheid/Neuhütten (cweb) Schnee satt auf den Höhenzügen lockt an den ersten Januar-Wochenenden zahlreiche Rodelbegeisterte und Winter-Spaziergänger in den Hochwald und Hunsrück. Einsatzkräfte von Polizei und Ordnungsämtern müssen vor Ort die Einhaltung der Corona-Regeln sicherstellen. Am Erbeskopf und am Dollberg bei Neuhütten kommt es zwischenzeitlich zu chaotischen Zuständen, weil Parkplätze überfüllt und Straßen zugeparkt sind. In der Folge beschließen die Behörden, die Parkplätze an den besonders beliebten Rodelhängen zu sperren. Auch die Hauptzufahrtsstraße L164 zum Erbeskopf ist für längere Zeit nicht passierbar. Das liegt allerdings auch daran, dass in dem Gebiet wochenlang erhöhte Schneebruchgefahr besteht.