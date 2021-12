Der Tag, an dem das Wasser kam ...

Im Sommer fegte ein Unwetter mit Starkregen über den Westen Deutschlands. Die daraus resultierenden Überschwemmungen haben wie in Salmtal, Wittlich oder Bruch in vielen Gemeinden in Bernkastel-Wittlich schwere Schäden hinterlassen und zahlreiche Menschen in der Region schwer getroffen.

Bernkastel-Wittlich (cmo) Den 14. Juli 2021 als Tag der Hochwasserkatastrophe werden vielen Menschen, insbesondere die Betroffenen, Einsatzkräfte und freiwilligen Helfer, in keiner guten Erinnerung behalten. Das Drama beginnt mit langen Regenschauern weit oben über den Maaren der Vulkaneifel. Die Niederschläge werden immer stärker. 100 bis 150 Liter Regen fallen pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden – mehr Regen als sonst im ganzen Juli. Die Wassermengen lassen Flüsse anschwellen: Mosel, Lieser, Kailbach, Salm und sogar kleinste Wiesenbäche. In Wittlich, Bruch, Salmtal, Binsfeld, Esch, Dreis, Hetzerath, Landscheid und an vielen anderen Orten im Landkreis kommt es zu Überschwemmungen. In kurzer Zeit lässt der Starkregen die Pegel steigen und spitzen sich die Ereignisse zu. Starke Regenfälle versetzt die Feuerwehren im Kreis Bernkastel-Wittlich zunehmend in Alarmbereitschaft. 40 Einsatzstellen melden die Freiwilligen Feuerwehren im Kreis um 16 Uhr. Besonders heftig ist das Unwetter am Nachmittag in Wittlich-Land und der Kreisstadt.

133 Menschen verlieren in Rheinland-Pfalz durch das Hochwasser ihr Leben, die allermeisten von ihnen im Kreis Ahrweiler. Die Flut hat in der Region Lebenswerke zerstört, Geschäfte vernichtet, Menschen um ihre Existenz beraubt und wichtige Infrastruktur zerstört. Laut den Schätzungen der betroffenen Kommunen, den Verbandsgemeinden Wittlich-Land, Bernkastel-Kues, Traben-Trarbach, der Stadt Wittlich sowie des Landkreises sind landkreisweit Schäden von rund 26,9 Millionen Euro entstanden.