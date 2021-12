98-jährige arbeitet täglich im Reiler Hof

Reil (vk) Irmgard Kuhn ist 98 Jahre alt und arbeitet jeden Tag in der Küche des Reiler Hofs in Reil. Jahrelang stand sie dort am Herd und kochte, seit sie im April 1962 gemeinsam mit Ehemann Kurt den Betrieb übernahm. Damals beherbergte das Hotel lediglich sieben Gästezimmer. Heute steht ihre Tochter Jutta Heim an der Rezeption, die das Geschäft 1987 übernahm, kurz bevor ihr Vater Kurt starb. Sohn Christoph tritt in Omas Fußstapfen und leitet seit 2009 die Küche, seine Frau Maria den Service. Zu schade ist sich die hochbetagte Frau für nichts. Sie schält einen Zehn-Liter-Eimer Kartoffeln, putzt Radieschen und Erdbeeren, pellt gekochte Kartoffeln, spült und poliert das Besteck. Abends, wenn alle Arbeit getan ist, sitzt Irmgard Kuhn an der Theke und trinkt ihr Betthupferl. Mal Sekt, mal Aquavit. Manchmal gesellen sich Gäste dazu. „Viele fragen nach ihr“, sagt ihre Tochter Jutta. „Sie ist ein wichtiger Faktor.“ Am 19. März 2022 feiert Reils älteste Bürgerin voraussichtlich ihren 99. Geburtstag.