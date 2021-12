Schwieriges Jahr für Bauern und Winzer

Bernkastel-Wittlich (vk) Das Jahr 2021 bringt viele Winzer und Landwirte an ihre Grenzen. Es ist ein Jahr mit zu viel Regen und unbeständigem Wetter. Pilzkrankheiten breiten sich daher rasant aus. Winzer müssen öfter als sonst in ihren Weinbergen spritzen. Besonders betroffen: Ökowinzer. Sie nehmen in diesem Jahr besonders herbe Ernteverluste hin. Überhaupt erfordert der Jahrgang viel Geduld sowie einen hohen Selektionsaufwand. Viele Weingüter starten erst in der zweiten Oktoberhälfte in die Ernte der spät reifenden Rieslingtrauben. Die Erntemengen fallen örtlich sehr unterschiedlich aus. Mit den verheerenden Folgen der Flut im Juli kämpfen die Landwirte im Kreis Bernkastel-Wittlich. Der Kreisverband schätzt, dass im Landkreis rund 80 Hektar Grünland und Ackerland von den Unwettern beschädigt werden, ebenso werden Zäune we ggespült. Dabei ist die Eifel mehr betroffen als der Hunsrückraum. Vielerorts haben die Fluten das ausgewachsene Getreide plattgewalzt. Es ist nicht mehr zu verwerten. Hunderte Rapsfelder in der Region sind ebenso zerstört. Der Bauernverband rechnet mit Schäden von insgesamt mehr als 80.000 Euro.