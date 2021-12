Paukenschlag in Top-Weingütern

Wiltingen/Kanzem (cmk) Roman Niewodniczanski und Günther Jauch suchen Führungspersonal: Dominik Völk, der langjährige Kellermeister von Van Volxem in Wiltingen (Inhaber: Niewodniczanski), verlässt den Betrieb. Auch Andreas Barth, Geschäftsführer des Weingutes von Othegraven in Kanzem, das Günther Jauch gehört, will neue Wege gehen. Die beiden Führungskräfte haben die Entwicklung der Spitzen-Saar-Weingüter maßgeblich mitgeprägt. Mit ihrem Abgang endet für beide Weingüter eine Ära, die jeweils 18 Jahre lang gedauert hat. Völk wechselt zum Karthäuserhof in Trier-Eitelsbach als Betriebsleiter und macht dann Wein an der Ruwer. Barth wendet sich seinem eigenen kleinen Weingut zu, dem Lubentiushof in Niederfell (Kreis Cochem-Zell).