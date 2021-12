Penny statt Rewe im Zentrum von Konz

Konz (cmk) Ein Leerstand auf einem großen Areal mitten in der Stadt? Das will niemand. Trotzdem steht der ehemalige Rewe-Markt in Konz seit einem Jahr leer. Doch nun steht fest, dass die Konzer dort weiter ein Einzelhandels­angebot bekommen werden. Penny will das alte Gebäude abreißen und eine neue Filiale bauen. Wenn alles gut geht, könnte ins Obergeschoss die Stadtbibliothek einziehen, die am alten Standort im baufälligen Gebäude in der Konstantinstraße 50 keine Zukunft mehr hat.