20. Januar, Meat Loaf (74): Die Karriere des US-Rocksängers, dessen Künstlername auf Deutsch «Hackbraten» lautet, erstreckte sich über sechs Jahrzehnte. Er soll über 100 Millionen Alben verkauft und in über 65 Filmen wie «Rocky Horror Picture Show» (1975), «Wayne's World» (1992) und «Fight Club» (1999) mitgewirkt haben. Nach seinem internationalen Durchbruch mit «Bat Out Of Hell» 1977 kam für Meat Loaf erstmal der Absturz. Mit «Bat Out of Hell II: Back into Hell» (1993) und «Bat Out of Hell III: The Monster is Loose» (2006) schaffte er Comebacks.