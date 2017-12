Der Umbau des Prümer Hahnplatzes ging das ganze Jahr über weiter. Hinzu kamen die Ausgrabungen vor der Basilika, die historische Grundmauern zutage förderten – zu sehen auf dem Luftbild von Stephan Pütz. Der Umbau des Prümer Hahnplatzes ging das ganze Jahr über weiter. Hinzu kamen die Ausgrabungen vor der Basilika, die historische Grundmauern zutage förderten – zu sehen auf dem Luftbild von Stephan Pütz. weniger

Endlich eine Eifelerin auf dem Thron: Vier Jahre lang schwang eine Moselanerin das Zepter der Milchkönigin. Nun hat sie die Krone an eine Eifelerin abgeben müssen. Die neue Regentin heißt Katharina Weber und stammt aus Pickließem. So hat jetzt jede Region ihre eigene Königin. Wer braucht schon Wein? (cha)

11 Hinweise gingen nach der Sendung Aktenzeichen XY im September zum Banküberfall in Oberkail ein. Leider führte keiner zur Spur der Täter, die im Februar in der Filiale im Bitburger Land zugeschlagen hatten. Die beiden Verbrecher bleiben weiterhin auf freiem Fuß. (CHA)

An der Spitze des Gewerbe- und Verkehrsvereins (GVV) Daun ist im Mai ein Generationswechsel vollzogen worden. Auf Dieter Wilhelm, der zwölf Jahre lang Vorsitzender war, ist Stefanie Mayer-Augarde (54, sitzend) gefolgt, unterstützt von ihrer Stellvertreterin Marina Stolz (45). Nach wie vor dabei ist Wolfgang von Wendt (71) als Geschäftsführer. Die Mitglieder haben das weibliche Führungsduo mit einem großen Vertrauensvorschuss ausgestattet: Jeweils einstimmig wurden sie gewählt. (sts)

Gestohlen, beschädigt, auf Vordermann gebracht: Der Wetterhahn der Dauner Nikolauskirche ist wieder auf seinem angestammten Platz montiert worden. Zwei Männer waren in einer waghalsigen Aktion über das am Glockenturm wegen der Sanierung der Kirche angebrachte Baugerüst bis zur Spitze des Gotteshauses gestiegen. Einer baute den Wetterhahn ab, nahm ihn zunächst mit, brachte ihn aber tags darauf wieder zum Tatort zurück und ließ ihn vor dem Haupteingang der Kirche liegen. Allein gut 5000 Euro hat es gekostet, um den ramponierten Hahn auf Hochglanz zu bringen.

Weil ein Eifeler sich weigert, einen Strafzettel von 25 Euro zu zahlen, kommt es im Juni zum Prozess. Denn die Stadt Bitburg hatte sich geweigert, die Verwarnung zurückzunehmen. Auch der Richter lässt das Argument des Mannes nicht gelten, dass er wegen einer Darmspiegelung so dringend zur Toilette und dann in die Behandlung gemusst habe, dass er keinen Parkplatz mehr habe suchen können. Das Parkhaus am Krankenhaus war wegen Bauarbeiten zu diesem Zeitpunkt gesperrt. Der Mann zieht seinen Einspruch gegen den Bußgeldbescheid unter Protest zurück. ⇥(aweb)

Man sieht immer mehr: Der Umbau des Prümer Hahnplatzes – hier der Blick vom höher gelegenen Teil – nimmt immer mehr Formen an. Im Frühjahr folgt der Endspurt. ⇥(fpl)/

Auf der Prioritätenliste des Bundes ist das Projekt, an dem zwei Bundesländer beteiligt sind, als „vordringlich" eingestuft: der A-1-Lückenschluss. In diesem Jahr hat er es auf die sogenannte „Turboliste" geschafft. Dahinter verbirgt sich eine Verkürzung des juristischen Instanzenwegs. 46 Bauvorhaben, darunter der Lückenschluss, werden ausschließlich vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt. Im Dezember sind die erforderlichen Unterlagen eingereicht worden, mit denen das Planfeststellungsverfahren auf rheinland-pfälzischer Seite auf den Weg gebracht werden kann.

Alles noch im Fluss: Für das Gesundheitszentrum in Neuerburg werden zurzeit Ärzte und Anbieter aus dem Gesundheitswesen gesucht. Nachdem sich die Marienhaus GmbH Ende November endgültig als Betreiber zurückgezogen hat, übernimmt nun eine neu gegründete städtische Gesellschaft. Im Gesundheitszentrum wäre Platz für ein bis zwei Allgemeinarztpraxen, Physiotherapie, Ergotherapie, Logopädie, Orthopädie, Apotheke oder ein Sanitätshaus. ⇥(sn)

Die Stadt Gerolstein hat sich im August für einen Komplettabriss der Industriebrache Drahtwarenfabrik Christian Oos ausgesprochen. Sie war 1882 gegründet worden und war die erste Fabrik in Gerolstein. Die meisten Gebäude stammen aus den Jahren 1900 bis 1920. Im Unternehmen waren bis zu 150 Menschen beschäftigt; hinzu kamen Dutzende Heimarbeiter in Gerolstein und den umliegenden Dörfern. Eckart Koschel schloss die Fabrik 1997. Im Sommer 2009 kaufte die Stadt Gerolstein die Industriebrache für 45 000 Euro, in der zeitweise Zehntausende Altreifen und Unmengen von Elektroschrott gelagert waren. Es gab auch Stimmen, zumindest in Teilen Gebäude zu erhalten, die sich aber nicht durchsetzen konnten. ⇥(mh)

Die Neuen: Seit dem 1. Oktober 2017 gibt es neue Pächter für die Stadthalle Bitburg. Die wollen einen regionalen Schwerpunkt und kulturelle Vielfalt erhalten. Schwarze Zahlen seien dabei – zunächst – nicht entscheidend, sagen Matthias Schabio und sein Mitarbeiter Manuel Krebs von der Firma Schneider Promotion & Transport GmbH Speicher. Da darf man gespannt sein, was geboten wird. (mey)

Aus alt mach neu: Dort wo einst das Castel stand, wird im nächsten Jahr ein Betreuungszentrum für psychisch Kranke eröffnen. Im Februar wurde die Bitburger Kult-Disko abgerissen, inzwischen steht schon der Rohbau des neuen Gebäudes. ⇥(chA)

Wenn Pläne Wirklichkeit werden: Die Speicherer Realschule plus wird bald schließen. Aber für Ersatz ist gesorgt. Eine Genossenschaft hat sich um die Gründung eines privaten Gymnasiums in der Stadt gekümmert. Im August 2018 soll es eröffnen. ⇥(cha)

Tödlich verletzt worden ist Mitte August ein 59-Jähriger in der Lavagrube Graulei zwischen Dohm-Lammersdorf und Hillesheim (Vulkaneifelkreis). Die Feuerwehren aus Bolsdorf, Hillesheim und Gerolstein waren im Einsatz, zudem die Polizei sowie Rettungssanitäter und der Notarzt. Er versuchte, den Fahrer eines großen Muldenkippers noch zu reanimieren, aber letztlich ohne Erfolg. Der 59-Jährige aus dem Kreis Vulkaneifel erlag seinen schweren Kopfverletzungen. Die Polizei hatte den Unfall so geschildert: Der Fahrer habe mit einem Kipper auf einem Schuttberg zurückgesetzt. Er sei dabei ein Stück zu weit gefahren, die große Maschine nach hinten weggekippt. Kollegen, die den Unfall gesehen hatten, eilten herbei und schafften es, den Mann aus dem Führerhaus zu befreien. Doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät. (MH)

Ein LKW-Brand auf der B 51 versetzt Bitburg am 23. Juni in den Ausnahmezustand: Nach Gummi stinkender Qualm zieht durch die Stadt, Anwohner und Autofahrer werden gebeten, Türen und Fenster zu schließen. Der mit Stroh beladene LKW hat sich durch die sommerliche Hitze entzündet. Mehrere Wehren versuchen, den lichterloh brennenden 7,5-Tonner zu löschen. Bei 35 Grad eine heftige Herausforderung. Vier Feuerwehrleute kollabieren. In der Stadt steht der Verkehr still, und auch aus Trier kommend dauert die Fahrt an diesem Tag lange. In Richtung Trier stehen rund 150 Fahrer stundenlang im Stau und müssen bei 33 Grad vom Roten Kreuz mit Wasser versorgt werden. Erst am späten Abend ist der Brand gelöscht und die Sperrungen werden aufgehoben. (AWEB/SCHO)

Jede Hilfe kommt zu spät für eine Eifeler Autofahrerin. Bei einem Unfall auf der Autobahn 60 gerät sie unter einen LKW. Sie stirbt noch vor Ort, in der Nähe des Rastplatzes Nimstal West bei Bickendorf. (CH)

Ein Schriftzug sorgt für Ärger in Gransdorf. Eine Gruppe Jugendlicher, genannt der Dildoking-Club, haben es an Hexennacht auf den Hügeln über dem Dorf angebracht. Schon bald mussten die Lettern ab. Doch umsonst war die Aktion nicht. Der Erotik-Versandhandel Dildoking gibt den Gransdorfern einen Rabatt auf Lebenszeit.

Der ehemalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Speicher muss nicht vor Gericht, um sich für die Veruntreuung von 10.000 Euro der Volkshochschule Speicher zu verantworten. Das Amtsgericht Bitburg hat- te im August den Antrag auf Erlass eines Strafbefehls gegen Rudolf Be- cker abgelehnt und war darin vom Landgericht Trier bestätigt worden. Der Grund: Für das Geld, mit dem Becker Politiker-Reisen nach Rom und Lon- don finanziert hatte, sei er nicht verantwortlich gewesen und habe es des- halb nicht veruntreuen können.

BITBURGS WEHRLEITER schlägt Alarm. Im Stadtteil Stahl kann er nicht mehr garantieren, dass es die Wehr in acht Minuten zum Einsatzort schafft. Grund dafür sind zu wenig Einsatzkräfte. Die Stahler Wehr zählt nur noch 18 Aktive. Eigentlich genug Ehrenamtliche für einen Wohnhausbrand. Aber: „Nur sieben der Stahler Wehrleute wohnen auch in Stahl", sagt Bitburgs Wehrleiter Manfred Burbach. Die anderen seien nach Bitburg oder in andere Stadtteile gezogen. Und von dort aus ist der Weg eben ein paar Minuten weiter. (NOJ)

Und sie bewegt sich doch: Die Bit-Galerie, das große Einkaufszent- rum, das seit 2009 in Bitburg geplant wird, soll kommendes Jahr auch tat-sächlich gebaut werden. Projektentwickler Stefan Kutscheid hat ein Mo- dell der Galerie im Stadtrat gezeigt. Geplant ist eine Verkaufsfläche von rund 7000 Quadratmetern. Als große Mieter sind unter anderem Drogerie Müller, ein Elektronik-Fachmarkt sowie H&M im Gespräch. Auch Büroräume sowie ein Fitnessstudio mit Kino im Dachgeschoss und eine Markthalle mit regionalen Produkten von Direktvermarktern sind Teil des Konzepts. Läuft alles nach Plan, soll das Einkaufszentrum an der Ecke Karenweg/Trierer Straße Mitte/Ende 2020 eröffnen.

Die Sanierung der durch das Hochwasser im Frühsommer 2016 abgerutschten Hänge an der K 47 bei Niederbettingen und an der L 27 vor Niederstadtfeld ist im Herbst begonnen worden — also anderthalb Jahre nach dem Vorfall. So lange waren die Straßen halbseitig gesperrt, Autofahrer mussten an den Ampeln warten. Allerdings ist man in Niederstadtfeld nicht wie zeitweise gehofft vor Weihnachten fertig geworden. Denn das Wetter spielte nicht mit. Schnee und Regen haben dafür gesorgt, dass sich die Beseitigung des Hangrutschs bei Niederstadtfeld verzögert. Die erheblichen Niederschläge im November und Dezember hatten sogar zu einem weiteren kleinen Rutsch geführt, sodass in größerem Umfang eine Sanierung erforderlich ist. (sts)

Der erste Schritt ist gemacht: Bitburgs Stadtteil Mötsch will das alte Jugendheim umbauen, damit es besser als Dorfgemeinschaftshaus genutzt werden kann. Rund 1,4 Millionen Euro würde das kosten. Ein Zuschuss in Höhe von 600 000 Euro sei bereits in Aussicht. In Eigenleistung haben die Mötscher ein Sanierungs- und Nutzungskonzept erstellt. Einstimmig hat der Bauausschuss einen

Nach langem Ringen um die Gestaltung hat er im September den offiziellen Segen bekommen: der für gut eine halbe Million Euro umgestaltete Dauner Kurpark. Als eine Säule des Gesundlands Vulkaneifel soll er Gäste locken, ist aber weiter beliebter Anlaufpunkt für die Einheimischen. Zum Gesamtprojekt gehört auch der sogenannte, gut zehn Kilometer lange Drees-Wanderweg, ein Weg, der zu mehreren der Dauner Sauerbrunnen führt. Er wur-de im Rahmen der Einweihung des Kurparks offiziell eröffnet. Nach langem Ringen um die Gestaltung hat er im September den offiziellen Segen bekommen: der für gut eine halbe Million Euro umgestaltete Dauner Kurpark. Als eine Säule des Gesundlands Vulkaneifel soll er Gäste locken, ist aber weiter beliebter Anlaufpunkt für die Einheimischen. Zum Gesamtprojekt gehört auch der sogenannte, gut zehn Kilometer lange Drees-Wanderweg, ein Weg, der zu mehreren der Dauner Sauerbrunnen führt. Er wur-de im Rahmen der Einweihung des Kurparks offiziell eröffnet. weniger

So nah wie noch nie: Seit Jahrzehnten geplant kam dieses Jahr erstmals Bewegung in die lange Geschichte der großen Umgehungsstraße in Bitburgs Norden, die eine Verbindung von der B 50 über die B 257 und die L 32 bis zur B 51 schaffen soll. Das Flurbereinigungsverfahren läuft. Das Land hat zugesagt, den ersten Abschnitt dieser Trasse – das Stück vom B-50-Kreisel bis zur B 257 auf jeden Fall zu bauen. Knapp vier Millionen Euro würde das kosten. Baubeginn ist nach Aussage des Landes frühestens 2019. Die Gesamtkosten für die Tangente schätzt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein grob auf elf Millionen Euro. So nah wie noch nie: Seit Jahrzehnten geplant kam dieses Jahr erstmals Bewegung in die lange Geschichte der großen Umgehungsstraße in Bitburgs Norden, die eine Verbindung von der B 50 über die B 257 und die L 32 bis zur B 51 schaffen soll. Das Flurbereinigungsverfahren läuft. Das Land hat zugesagt, den ersten Abschnitt dieser Trasse – das Stück vom B-50-Kreisel bis zur B 257 auf jeden Fall zu bauen. Knapp vier Millionen Euro würde das kosten. Baubeginn ist nach Aussage des Landes frühestens 2019. Die Gesamtkosten für die Tangente schätzt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Gerolstein grob auf elf Millionen Euro. weniger

Zweieinhalb Millionen Euro:So viel Geld kostet die Wildbrücke über die Bundesstraße 51 bei Stadtkyll, die der Bund dort bauen lässt. Sie wird termingerecht fertig, inzwischen kann man drunterdurch fahren. Zweieinhalb Millionen Euro:So viel Geld kostet die Wildbrücke über die Bundesstraße 51 bei Stadtkyll, die der Bund dort bauen lässt. Sie wird termingerecht fertig, inzwischen kann man drunterdurch fahren. weniger