Live „Jazz we can“

21. Jazzfest am Trierer Dom lockte zahlreiche Zuschauer Quant - was für ein Wetter und „Milliunen“ Zuschauer beim 21. Jazzfest an den Pfingsttagen am Trierer Dom. Quant war allerdings nicht nur das gesamte Festival, sondern auch der Name der Trierer Bigband, die am Samstagabend mit einem echten „Promi“, Gastsolist Rüdiger Baldauf, aufspielte. Vier Tage lang mutierte der Domfreihof zur großen Freilichtbühne. Unter dem Slogan "Jazz we can“ zeigte der Jazz-Club Trier als Veranstalter, welch große und lebendige Jazzszene es in der Region gibt. Auf dem Foto: Gastsolist Rüdiger Baldauf mit der Quant Bigband