Das aus Luxemburg kommende Pierre Kremer Quintett spielte am Sonntag im Bowling-Center in Bitburg in der Besetzung: Monica Casula (Gesang), Pierre Kremer (Trompete), Gast Gnad (Posaune), Gilles Grethen (Gitarre), Tom Reiff (Bass) und Stefano Monaco (Schlagzeug). Als Special guest mischte Eugène Bozzetti (Saxofon) mit.