Dinosaurierpark Teufelsschlucht Ernzen mit „Jurassic Lights“ Die Giganten der Urzeit versetzen den Menschen schon seit Gedenken in Erstaunen. Vier Tage lang, vom 28.-31.10.22, erstrahlten sie im Dinosaurierpark Teufelsschlucht Ernzen nun in magischen „ Jurassic Lights“. Vor allem Familien mit Kindern machten sich auf den Weg in die Eifel, um sich das Dinospektakel mit Illuminate-Licht und Unterhaltung nicht entgehen zu lassen. Bei den gut besuchten Veranstaltungen konnten so in den letzten Tagen der Herbstferien besonders die Kinder noch einmal etwas Besonderes erleben.