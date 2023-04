Jurassic Live Show in Badem Am Wochenende waren im wahrsten Sinne des Wortes in der Bademer Gemeindehalle die Dinos los und boten ein Spektakel, das nicht nur die Kinder begeisterte. Gezeigt wurden 28 kleine und größere Urzeitwesen vom Baby-Dino über Flugsaurier bis hin zum großen Tyrannosaurus Rex und dem ebenfalls sehr impulsanten Allosaurus aus dem Zeitalter des Oberjura.