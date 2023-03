Fotostrecke Kirchenlust statt Kirchenfrust: Doc Caro moderiert in Klausen

"Doc Caro" moderiert Buchvorstellung „Jetzt erst recht!“ von Pater Albert Seul in der Wallfahrtskirche Klausen. Ausverkauft! Kein Platz mehr frei in der Wallfahrtskirche Klausen zur Buchlesung von Pater Albert Seul unter der Moderation von Doc Caro, Deutschlands bekanntester Notärztin. 250 Zuschauer kamen zur Premiere, an der er sein „Wutbuch“ (wie er es selbst bezeichnet) vorstellte.