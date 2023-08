Am Kirmes-Sonntag gibt es von der Nitteler Weinkirmes einen kostenlosen Schiffs-Pendelverkehr in die befreundete Luxemburger Gemeinde Machtum, wo in der malerischen Altstadt Tausende die Gelegenheit nutzen zu bummeln, zu essen und Wein zu probieren. Dabei ist auch eine offizielle Delegation um Weinkönigin Lena Hein und Bürgermeister Peter Hein.