Mit 26 Kindern wurde die sehr alte Tradition des Klapperns auch in diesem Jahr in Birresborn fortgesetzt. Pfarrer Gerhard Schwan und Ortsbürgermeister Gordon Schnieder freuten sich über die so große Zahl an Kindern und Jugendlichen. Sie übernahmen an Karfreitag und Karsamstag insgesamt sieben Mal den Dienst der Glocken und riefen die Dorfbewohner zur Andacht oder zeigten ihnen "Mettech" an. Alle konnten sich am Ende über ihren Lohn, "ausgezahlt" in Süßigkeiten, erfreuen, die sie während des letzten Klapperns von den dankbaren Einwohnern erhielten.

Mit 26 Kindern wurde die sehr alte Tradition des Klapperns auch in diesem Jahr in Birresborn fortgesetzt. Pfarrer Gerhard Schwan und Ortsbürgermeister Gordon Schnieder freuten sich über die so große Zahl an Kindern und Jugendlichen. Sie übernahmen an Karfreitag und Karsamstag insgesamt sieben Mal den Dienst der Glocken und riefen die Dorfbewohner zur Andacht oder zeigten ihnen "Mettech" an. Alle konnten sich am Ende über ihren Lohn, "ausgezahlt" in Süßigkeiten, erfreuen, die sie während des letzten Klapperns von den dankbaren Einwohnern erhielten. weniger