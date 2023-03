Kleinkunstabend im Kurhaus Manderscheid mit Roland Grundheber Am vergangenden Samstag Abend verwandelte der Trierer Maler und Aktionskünstler Roland Grundheber das Kurhaus in Manderscheid in eine Arena humorvoller Unterhaltung. Im Gepäck hatte der sonst auch als Karikaturist bekannte Künstler einen Koffer voller skurieler Alltagsgeschichten, die er abgeleitet von wahren Begebenheiten stets mit einer humorvollen Pointe verzierte. In seinem neuen Programm „Lachgedacht“ kitzelte der für seinen zuweilen exotischen Homor beklannte Künstler die Lachmuskeln der rund 50 Zuschauer. Begleitet wurde er von der Chellistin Angela Simons, die immer den richtigen Ton bei der Begleitung von Grundhebers skurielen Possen traf.