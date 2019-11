Nitrat im Grundwasser



Die gute Trinkwasserqualität ist in Gefahr. Wird der allergrößte Teil des Trinkwassers doch aus Grundwasser gewonnen. Und dieses befindet sich in der Region Trier oft in schlechtem chemischen Zustand. Die Grenzwerte für Nitrat werden vielerorts überschritten. In Rheinland-Pfalz gibt es nach Auskunft des Mainzer Umweltministeriums bundesweit die höchsten Nitratüberschreitungen: 42 der 117 Grundwasserkörper – das sind abgrenzbare Grundwasservorkommen – befinden sich derzeit aufgrund der Nitratbelastung in schlechtem Zustand. Die höchsten Nitratwerte werden mit 200 bis 350 Milligramm/Liter an Messstellen in den Gemüseanbaugebieten um Frankenthal und Ludwigshafen gemessen. Neben Rheinhessen stellen laut Ministerium Teile der Vorderpfalz, das untere Nahetal und das Moseltal, Teile des Bitburger Landes, das Pellenzer Feld und das Maifeld westlich von Koblenz sowie der Saargau und die Hochflächen des Pfälzer Westrich weitere Schwerpunkte der Nitratbelastungen im Land dar. Viele der stark betroffenen Gebiete liegen demnach in der Region Trier. Zum Artikel: