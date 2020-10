"Kölsche Ovend" - Konzert "De Hofnarren" auf der Burgwiese in Rittersdorf

RITTERSDORF (rh) Die Vereinsgemeinschaft Rittersdorf hat es riskiert und am Samstagabend trotz der inzwischen deutlich kühler gewordenen Witterung den „Kölsche Ovend“ mit der Stimmungsband „De Hofnarren“ auf die Beine gestellt. Nach den Regengüssen über Tage war es am Abend dann auch verträglich. Und so sorgten die Kölschrocker für eine ausgelassene Stimmung auf den Burgwiesen in Rittersdorf. Rund 400 Besucher ließen sich das nicht entgehen und feierten, so wie es bei Einhaltung der Coronaauflagen möglich war, eine fröhliche Party.