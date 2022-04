Kommadoübergabe in der Gerolsteiner Eifelkaserne Mit einem Appell erfolgte am gestrigen Montag die Kommandoübergabe in der Eifelkaserne. Brigadegeneral Dietmar Mosmann, Kommandeur der Informationstechniktruppen der Bundeswehr, verabschiedete den bisherigen Bataillonskommandeur Lars Thorsten Decker und übergab das Kommando an Oberstleutnant Sascha Günther.