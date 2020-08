Konzert mit Guildo Horn auf der Burgwiese in Rittersdorf bei Bitburg

Die Vereine aus Rittersdorf bei Bitburg hatten den Schlagerstar Guildo Horn am Samstagabend zu einem Konzert auf der Burgwiese eingeladen. Rund 300 Gäste verfolgten das zweistündige Konzert mit großer Begeisterung. Der Sänger wurde mit einer Pferdekutsche zum Veranstaltungsgelände gebracht, wo ihn die Gäste mit Applaus begrüßten. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Hygienevorschriften war das zwar ein etwas anderes Konzert, aber dennoch in einer wunderbaren Stimmung. "Nach der musiklosen Sommerzeit brennen wir alle auf eine solche Begegnung. Gut, dass wir das so organisieren konnten", sagte Holger Klein, einer der Organisatoren.