Fotostrecke Konzert Villa Musica in der alten Synagoge Wittlich

In Kooperation mit der rheinland-pfälztischen Stiftung Villa Musica präsentierte der Musikkreis Wittlich am vergangenen Freitag zwei international renommierte Musiker der Buchmann Mehta School of Music aus Tel Aviv. Meistercellist Hillel Zori und Klavierprofessor Tomer Lev konzertierten auf Einladung der Villa Musica gemeinsam mit der Schweizer Geigerin Valentina Paetsch und dem römischen Bratschisten Claudio Laureti.