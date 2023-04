Kreativ- und Handwerkermarkt in Himmerod Rund 40 Aussteller präsentierten beim Kreativ- und Kunsthandwerkermarkt am Wochenende im Brunnenpark der Abtei Himmerod eine reichhaltige Auswahl an selbstgefertigten Dingen. Ergänzt wurde der Markt durch allerlei Schauvorführungen, Mitmachaktionen und Mini-Workshops für Groß und Klein.